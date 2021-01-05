15 tatil ne zaman başlıyor 2021 MEB geri sayım sayacı

Bir süredir uzaktan eğitimlerini sürdüren öğrencilerin ana gündem konulardan biri de 3 haftalık tatilin başlayacağı tarih oldu. Peki, üç haftalık tatil ne zaman başlayacak? 15 tatil 2021 yılında 22 Ocak cuma gününden itibaren başlayacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı, ocak ayında yarıyıl tatil süresine (15 tatil) ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresinin de eklenmesiyle okullara 3 haftalık ara verileceğini açıklanmıştı. Ocak ayının ilk haftasında en çok araştırılan konulardan biri de ara tatil takvimi oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime devam eden öğrenciler ve velileri, ara tatilin hangi tarihler arasında yapılacağını merak ediyor. Bu yıl yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek, böylece öğrenciler eğitime 3 haftalık bir ara vermiş olacak. Peki, 3 haftalık ara tatil ne zaman?

Sömestr tatili olarak da bilinen 15 tatilinde bu yıl farklı bir uygulamaya gidildi. Uzaktan eğitime 22 Ocak 2021'e kadar devam edileceğini duyuran Milli Eğitim Bakanlığı, tatilin 3 hafta süreceğini açıkladı. 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

Yarı yıl tatili üç haftaya uzatıldı:

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Karneler verilecek mi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen "sınavların ertelenmesi" konulu yazıda, Bakanlığa bağlı resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim ile öğretim faaliyetlerinin, 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği ve bu tarihler arasında eğitim kurumlarında sadece ölçme ile değerlendirme uygulamalarının yapılacağı belirtildi.

Resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasların ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütüleceği ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacağının daha önce açıklandığı hatırlatılan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Ancak salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile yaşanabilecek öğrenci ve veli hareketliliği göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmeler sonucunda özel ve resmi tüm ortaöğretim kurumlarında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine yönelik bugüne kadar sınav yapılamamış derslerden herhangi bir sınav yapılmamasına karar verilmiş olup bu döneme ilişkin kalan sınavlar, salgının seyri göz önünde bulundurularak yapılacak planlama doğrultusunda 15 Şubat 2021 tarihinden sonrasına ertelenmiştir. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin iş ve işlemler bu sınavların yapılmasından sonra tamamlanacak olup karne basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır.

Bugüne kadar gerçekleştirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda, derslere ilişkin yapılmış olan sınavlar ile performans çalışmalarına ilişkin puanların e-okul sistemine işlenmesi sağlanacaktır.