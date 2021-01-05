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Markette fiyatlar üçte bir oranında arttı! 85 liralık sepet 113 liraya çıktı

Doç. Dr. Aysel Gündoğdu’nun aynı marketten aynı ürünleri alarak yaptığı fiyat karşılaştırması, fiyatların üçte bir oranında arttığını ortaya koydu.

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Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nden Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, Twitter hesabından geçen yılın ve bu yılın ocak ayındaki market alışveriş fişlerini paylaştı.

Yüzde 33’e yakın artış

Yumurta, peynir, yağ, makarna ve un gibi temel malzemelerin bulunduğu bir sepet, Ocak 2020’de 85 lira 55 kuruşa satın alınabiliyordu. Ancak bu yılın ocak ayında aynı ürünlerin toplam tutarı 113 lira 60 kuruşa yükseldi. Bu da yüzde 33’e yakın bir artış anlamına geliyor.

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