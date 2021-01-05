Kemal Kılıçdaroğlu yine 'adayım' diyemedi! CHP liderinin enflasyon iddiası olay

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de CHP muhabirleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna yine net cevap veremedi. Türkiye'de bilim insanlarının açıkladığına göre gerçek enflasyonun yüzde 36 olduğunu vurgulayarak, "TÜİK'e şimdi de enflasyonu yüzde 5'e düşür talimatı verdiler" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcü gazetesini almayın çağrısı, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 27 Mayıs'la ilgili açıklamaları, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar, enflasyon rakamları Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimlere yönelik sözleri ve Muharrem İnce ile ilgili açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, gerçek enflasyonun yüzde 36 olduğunu, TÜİK'e enflasyonu yüzde 5'e düşür talimatı verildiğini iddia etti.

2020'den 2021'e sorunları devraldık

"18 yıllık AK Parti iktidarın sonucunda, Türkiye Londra’daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale geldi" iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bu can yakıcı soruna asla cevap vermiyor. Nasıl olur da hangi gerekçeyle Londra’daki bir avuç tefeciye ülkeyi teslim ettin? Ülke olarak dünyanın en yüksek faizini ödüyoruz. Almanya negatif faizle borç veriyor. Biz de rekor faizle borç ödüyoruz neden?” diye sordu. Türkiye’de en can yakıcı sorunlardan birinin adalet eksikliği olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede sokaktaki çocuk bile adalet olmadığını biliyor" dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları...

Cumhurbaşkanı adayı mısınızı? - Kendimizi bir kişiye kilitlersek en büyük yanlışı yapmış oluruz. O şu anlama geliyor, bir kişi devleti yönetecek. Devlet dediğiniz kurum bir kişiden oluşsa doğru ama devlet dediğiniz kurumun içinde yasama var, yürütme, yargı var, bağımsız kurumlar var... Bu algı yaratılmaya çalışılıyor, tehlikeli bir algı. 'Bir kişi gelecek bizi kurtaracak.' 21. yüzyılda 'biri gelecek bizi kurtaracak', biz Ortaçağ'da mıyız? Bizi kurtaracak olan akıldır, ahlaktır, bilgidir, erdemdir ve istişaredir. Bir felsefe bizi kurtaracak, bir kişi değil. O felsefeye kimler sahipse birlikte çözülecek bu sorun. Türkiye'nin bu sorunlarının tamamı çözülür. Ben olaya böyle bakıyorum, birlikte çözüm.

İlker Başbuğ'un 27 Mayıs imalı darbe göndermesi

- 20 Temmuz’dan sonra Türkiye bir sivil darbenin zaten içindedir. Biz hiçbir darbeyi savunmadık. Demokrasinin bu noktaya gelmesinin temelinde darbeler vardır. Darbelere karşı çıkmak hepimizin ortak görevidir. Ama biz hem askeri, hem sivil darbelere karşıyız. 12 Eylül’de Kenan Evren ve arkadaşları ne yaptıysa, 20 Temmuz’dan sonra bunlar da yaptılar. 15 Temmuz’u fırsat bilip OHAL ilan ettiler, anayasayı değiştirdiler. Erdoğan’ı eleştirmeye kaç kişi cesaret ediyor, Evren’i kaç kişi eleştirebiliyordu. O zaman da parlamento askıya alınmıştı, şimdi de buna yakın bir tablo var. Hem sivil, hem askeri darbeye karşıyız.

Boğaziçi Üniversitesi'ne takılan kelepçe

- Türkiye bir sivil darbe ile karşı karşıya, YÖK’ü kim kurdu? 12 Eylül darbecileri. Bugün de aynı süreç devam ediyor. Rektör atamaları da 12 Eylül’deki gibi, tek fark var partili olması gerekiyor rektörün. Akademik özerklik çok önemli. Bilim üretilen yerlerde akademik özerklik vardır. Akademisyenler bildiri okudukları için üniversiteden atılıyorsa, o ülkede darbe sürecinin devam ettiği ortaya çıkar."

Memur ve emekli zamları

- 18 yılın sonunda Türkiye bir ekonomik ve sosyal buhranla karşı karşıya. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, borcun faizini ödemek için de borçlanmak zorunda. Ana paradan bahsetmiyorum. Peki bu borçların ödenmesini hangi toplumsal sınıflar üstlenecek? Paralar kimlere verilmiyor? Esnafa, memura, işçiye, emekliye işsize verilmiyor. Toplumun üreten kesimi ekonominin yanlış yönetilmesinin faturasını ödemek zorunda. AK Parti’nin siyasi tercihi bu yönde. Geniş kitleler bu siyasi tercihe karşı çıkıyorsa, oylarını ve tercihlerini değiştirmek zorundadırlar.

TÜİK'e enflasyonu yüzde 5'e düşür talimatı

- TÜİK’e “Tayyip’i üzmeyen istatistik kurumu” diyorum. TÜİK’e talimat veriyorlar o da yerine getiriyor. Şimdi enflasyonu yüzde 5’e düşürme talimatı verdiler. Dediklerini yapmayanları görevden alıyorlar. Türkiye'de gerçek enflasyon bilim insanlarının açıkladığına göre yüzde 36, TÜİK’e göre yüzde 14. Metropol geçenlerde bir anket yaptı, ülkenin yüzde 64’ü enflasyonun çok yüksek olduğuna inanıyor. Bilim insanlarının rakamını sokaktaki adam doğruluyor."

Başörtüsü artık Türkiye'nin güdemi değil (Fikri Sağlar, sizin tepkinizin ardından “Benden kurtulmaya çalışıyorlar” dedi. Ne düşünüyorsunuz bu iddia için?)

- Gereksiz bir tartışma ve herhangi bir yorumum da yok. Türkiye’nin gündeminde olmayan bir tartışmayı gündeme getirmenin hiçbir mantısı yok.

Demokrat Parti Millet İttifakı'ndan ayrılıyor mu?

- Hiç endişeniz olmasın o haberler asparagas. Ben bir kaç gün önce sayın genel başkanla yemekte bir araya geldim ve ilişkilerimiz gayet iyi durumda.

'Faiz sebep' diyen Erdoğan istifa etmeli

- Enflasyon artacak öyle görünüyor. Tüketimde de bir düşme bekliyorum. Faizin artmasının ardından Erdoğan’ın istifa etmesi gerekiyordu. Faiz sebep diyordu. Onun için bir sürü başkanı görevden aldı ama kendisi görevden istifa edemez. Merkez Bankası’nın faizi artırması, Londra’daki tefecilerin galip geldiğini gösterdi.

İnce'nin istifa edip etmediğini bilmiyorum

- (Muharrem İnce parti kuracağını söylemişti. Genel merkeze istifa dilekçesi ulaştı mı?) Bilmiyorum, doğal olarak şunu kabul etmeniz lazım. Üyelikten kim ayrıldı günlük olarak bileme şansım yok. Biz MYK toplantılarında toplam kaç kişi üye oldu, kaç kişi istifa etti onları konuşuruz. MYK toplantısında, en genç kadın ve erkek üyeyi arayıp tebrik ediyorum. Benim böyle bir yöntemim var.