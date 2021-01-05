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İlham Aliyev: Dağlık Karabağ'ın Fuzuli kentine havaalanı inşa edilmesi için talimat verdim

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da bulunan Fuzuli kentinde uluslararası havaalanı inşa edilmesi talimatı verdiğini açıkladı.

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Azerbaycan'ın yeni Kültür Bakanı Anar Kerimov'la videokonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştiren Aliyev, Dağlık Karabağ'da yeni havaalanı inşa edileceği bilgisini paylaştı. "Verdiğim talimatla Fuzuli'de uluslararası havaalanı inşa edilecek." diyen Aliyev, "Talimat verildi, şu anda arazi seçimi yapılıyor." diye konuştu.

"En azından kalkış ve iniş pistleri hazır olacak"

Aliyev, açıklamasına şöyle devam etti: Bölgenin patlayıcılardan temizlenmesi için çalışmalar yapılacak. Bu yıl içinde havaalanı tamamlanmış olacak, en azından kalkış ve iniş pistleri hazır olacak. Fuzuli'ye inşa edilecek havaalanı yabancı konukları Şuşa kentine davet etme imkanı sunacak.

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