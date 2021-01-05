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HABER /  POLİTİKA

Angela Merkel ve Vladimir Putin ortak aşı üretimini görüştü

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgınını bitirmek için ortak aşı üretimini görüştü.

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Kremlin Sarayı Basın Ofisi’nden yapılan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Vladimir Putin ve Angela Merkel, birbirlerinin yeni yılını kutladı. Koronavirüs salgını ile mücadelede beraber atılabilecek adımlar ve ortak aşı üretimi görüşüldü. İki ülkenin Sağlık Bakanlıklarının ve uzmanlarının konuya ele almaları kararlaştırıldı. Normandiya Dörtlüsü zirvesinde Ukrayna’ya yönelik alınan kararlara da değinildi” ifadelerine yer verildi.  

2019 yılı Aralık ayında Fransa’nın başkenti Paris’te, Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderlerinin katılımıyla Normandiya Dörtlüsü formatında bir zirve gerçekleşmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, ilk kez yüz yüze görüşmüş ve Ukrayna’nın Donbass bölgesinde süren çatışmalarda ateşkes kararı almıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de katıldığı bu zirve, koronavirüs ve çeşitli diplomatik engellere takılarak yeniden toplanamadı. Normandiya Dörtlüsü’nün yakın zamanda tekrar bir zirve gerçekleştirmesi bekleniyor.

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