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Tekirdağ'da hoparlörün içinden çıkanlar pes dedirtti

Demirören Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada hoparlör içinde 4 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada Nusretiye Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu maddeler bulunduğunu belirledi. Evde arama yapan polis, hoparlör içine gizlenmiş 4 bin 500 tane sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis, ikamette bulunmayan uyuşturucu şüphelileri M.Ü. ile C.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde ise bir taksiden havaya silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, ateş açılan 59 T 0142 plakalı aracı durdurup, içindeki A.D.Y. ve İ.Y.'yi gözaltına aldı. Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 tabanca, 20 mermi ile uyuşturucu haplar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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