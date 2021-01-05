Trabzonspor, Berat Özdemir'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Berat Özdemir'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Genç yıldız için son anda Fenerbahçe de devreye girmişti.

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Trabzonspor Kulübü, Berat Özdemir’in transferi konusunda Gençlerbirliği ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Oyuncunun maliyetiyle ilgili de KAP açıklaması yapan Bordo Mavili kulüp şu ifadeleri kullandı.

Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 2.500.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

2022/23 ve sonraki sezonlar için oyuncuya, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.