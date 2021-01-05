İş Bankası'ndan Adnan Bali'nin istifa haberine yalanlama

İş Bankası, Genel Müdür Adnan Bali'nin istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

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İş Bankası, bankanın genel müdürü Adnan Bali'nin istifa ettiğine yönelik haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ''Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır. Sayın Adnan Bali görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin yarın düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaktır'' denildi.

İş Bankası, Bali'nin istifa iddiasıyla ilgili açıklama yaptı

İş Bankası'ndan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli basın-yayın organlarında Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır. Sayın Adnan Bali görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin 06.01.2021 tarihinde düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaktır."

Yerine hakan aran geçecek iddiası

Bugün bazı basın organlarında, 1 Nisan 2011'den bu yana görevde olan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin istifa ettiği belirtilmiş, Bali'nin yarın bu konuda basın açıklaması yapacağı ve Bali'den boşalan koltuğa ise Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın oturacağı iddia edilmişti.