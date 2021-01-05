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Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçında puanlar paylaşıldı

Yeni Malatyaspor konuk ettiği Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Yeni Malatyaspor'un gollerini 25'te Fofana ve 63'te Tetteh attı. Sivasspor'un sayılarını 17'de Erdoğan Yeşilyurt ve 32'de Gradel kaydetti. Yeni Malatyaspor, puanını 21 yaparken; Sivasspor'un puanı 19 oldu.

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17. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Orta sahadan topu taşıyan Robin Yalçın ceza sahasında Gradel'le yaptığı verkaçta topu arka direkte bulunan Erdoğan Yeşilyurt'a ortaladı. Bu oyuncunun iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'in sağından ağlarla buluştu: 0-1

22. dakikada ceza sahası içerisinde Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan yaptığı ortayla buluşan Gradel'in vuruşunda top auta çıktı.

25. dakikada Yeni Malatyaspor eşitliği yakaladı. Ceza sahasın yayı üzerinde topla buluşan Adem Büyük topu sağ kanatta bulunan Chebake ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa düzgün bir vuruş yapan Fofana meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

31. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortaladığı topa, ceza sahasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

50. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

63. dakikada ev sahibi ekip tekrar eşitliği yakaladı. Ahmet İldiz'in soldan yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh'in yaptığı kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural elinden kaçırdı. Tetteh önündeki topu ağlara göndererek skora dengeyi getirdi: 2-2

Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Yeni Malatyaspor: 2 - 2 :Sivasspor

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Savranlar, Cemal Alpay

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Ahmed İldiz (Dk. 87 Olcay Şahan), Acquah (Dk. 80 Umut Bulut), Adem Büyük, Tetteh, Fofana (Dk. 65 Lukoki), Topalli (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş)

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr (Dk. 67 Jorge Felix), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+2 Ziya Erdal), Gradel (Dk. 80 Kayode), Yatabare

Goller: Dk. 17 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 32 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 25 Fofana, Dk. 63 Tetteh (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Topalli, Dk. 34 Wallace, Dk. 53 Acquah (Yeni Malatyaspor), Dk. 30 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

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