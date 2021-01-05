Ankaragücü'nü deviren Gaziantep FK liderlik koltuğuna oturdu

Gaziantep FK, konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-0'la geçti. Kırmızı-siyahlıları galibiyete taşıyan isimler 69'da Maxim ve 90+5'te Enver Cenk Şahin oldu. Gaziantep FK, bu galibiyetle puanını 31 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.

Abone ol

18. dakikada sol kanattan hızla ileri çıkan Kenan Özer'in pasında Ankaragücü savunması ters bir vuruş yaptı. Bu topa Kenan kafayı vurdu. Kaleciden seken meşin yuvarlağa kale alanı önünde bu kez Muhammet Demir kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.

22. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Maxim ortaladı. Muhammet Demir'in kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top yandan az farkla dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

53. dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji kafayı vurdu. Kaleci Friedrich çizgi üzerinde topu son anda çelmeyi başardı.

68. dakikada Enver Cenk Şahin'in kafa pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Muhammet Demir ceza alanına girerken pasını çıkardı. Önünü boşaltan Maxim topu ağlara yolladı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

70. dakikada maçın hakemi Alper Ulusoy VAR ile yaptığı görüşme sonrası golü geçerli saydı. 1-0

84. dakikada sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında Lobzhanidze ortaladı. Djilobodji'nin ters vuruşunda kaleye yönelen top az farkla kornere çıktı.

90+5. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Kontra atakta topu alan ve ceza sahasına giren Enver Cenk Şahin karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu yeniden tamamlayan Enver Cenk Şahin farkı ikiye çıkardı. VAR ile kısa bir görüşme yapan hakem Alper Ulusoy golü geçerli saydı.

Maç ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gaziantep FK: 2 - 0 :Ankaragücü

Stat: Kalyon

Hakemler: Alper Ulusoy, Serdar Diyadin, Mehmet Metin

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık (Dk. 79 Kubilay Aktaş) , Tosca, Oğuz Ceylan, Kozulj (Dk. 61 Güray Vural) , Jefferson, Maxim (Dk. 87 Andre), Morais, Kenan Özer (Dk. 61 Enver Cenk Şahin), Muhammet Demir (Dk. 87 Vetrih)

Ankaragücü: Friedrich, Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan, Voca (Dk. 80 Şahverdi Çetin), Lobjanidze, Endri Cekici (Dk. 74 Borven) , Lukasik, Paintsil (Dk 86 Luka), Bolingi

Goller: Dk. 70 Maxim, 90+5 Enver Cenk Şahin (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Morais, Dk. 83 Tosca (Gaziantep FK) Dk. 50 Voca (MKE Ankaragücü)