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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (5 Ocak 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 21.879'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; bin 477'si semptomatik olmak üzere 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 270 bin 101'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 194 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen sayısı 9 bine yaklaştı
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 908 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi. Toplam test sayısı 25 milyon 315 bin 565'e, ağır hasta sayısı ise 3410'a düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,3 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz'' ifadelerini kullandı.

DÜNKÜ KORONA VERİLERİ İSE ŞÖYLEYDİ;

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