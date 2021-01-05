Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen arazideki yangının nedeni araştırılıyor

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün evrak dolu çantayı sakladığı iddiası ile kazı çalışması yapılan yerin yakınında çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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SAKARYA'nın Akyazı ilçesi Küçücek Cumhuriyet Mahallesi Meşelik mevkiindeki ormanlık alanda önceki gün çıkan yangında yaklaşık 4 dönüm alan yandı. Yangının çıktığı ormanlık alanın yakınlarında FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün evrak dolu çantayı sakladığı iddiası ile kazı çalışmaları gerçekleştirilmişti.

Jandarma ekipleri, kazı çalışmaları yapılan bölgenin yakınındaki yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangını fark ederek ekiplere haber veren mahalle halkı, akşam saatlerinde bölgeye gelip alkol kullanan kişilerin yangına neden olduğunu iddia etti. Jandarma, yangının neden çıktığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.