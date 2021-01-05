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Ordu'da bir kişi tartıştığı kardeşi ve yengesini tabancayla öldürdü

Demirören Haber Ajansı

ORDU'nun Kumru ilçesinde Hikmet Erhan Batır, aralarında husumet bulunan kardeşi Erdal ile yengesi Emine Batır'ı tabancayla vurarak öldürdü.

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ORDU'nun Kumru ilçesine bağlı Demircili Mahallesi'nde meydana gelen olayda; arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Hikmet Erhan Batır ile kardeşi Erdal Batır arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hikmet Erhan Batır, evden aldığı tabancayla kardeşi Erhan Batır'a ve araya girmeye çalışan yengesi Emine Batır'a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği karı-koca yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kanlar içerisinde yerde yatan karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hikmet Erhan Batır, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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