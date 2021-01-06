Küçükçekmece'de otoparkta silahlı saldırı: 1 yaralı var

KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan bir otoparka yapılan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Yaralı otopark çalışanı hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Küçükçekmece'de saat 05.15 sıralarında bir otoparkta iddiaya göre plakası öğrenilemeyen biri otomobille olay yerine gelen kişi ya da kişiler otoparkta çalışan Abdullah Özcan'a silahlı saldırıda bulundu.

Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Özcan hastaneye kaldırıldı. Bacağından yaralanan Özcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında deliller tek tek toplandı. Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.