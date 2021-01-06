BIST 1.490
DOLAR 7,38
EURO 9,08
ALTIN 461,51
HABER /  YEREL

Küçükçekmece'de otoparkta silahlı saldırı: 1 yaralı var

 KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan bir otoparka yapılan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Yaralı otopark çalışanı hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Abone ol

Küçükçekmece'de saat 05.15 sıralarında bir otoparkta iddiaya göre plakası öğrenilemeyen biri otomobille olay yerine gelen kişi ya da kişiler otoparkta çalışan Abdullah Özcan'a silahlı saldırıda bulundu.

Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Özcan hastaneye kaldırıldı. Bacağından yaralanan Özcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında deliller tek tek toplandı. Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

ÖNCEKİ HABERLER
MSB'den darbe iddiaları için net tavır!
Konyaspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
ABD'de tartışma yaratan ambulans hizmeti kararı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tazminat ödemeye mahkum edildi
Bakan Fahrettin Koca'dan yerli aşı müjdesi
Koronavirüsün çıktığı ülke Çin'den çok tartışılacak DSÖ kararı
Kalp atış hızındaki artışın koronavirüsün belirtilerinden biri olabileceğini ortaya çıktı
YÖK'ten 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması
Ordu'da bir kişi tartıştığı kardeşi ve yengesini tabancayla öldürdü
İngiltere’de günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti
Yorumlar