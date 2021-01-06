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MSB'den darbe iddiaları için net tavır!

Milli Savunma Bakanlığı, son günlerde kamuoyunun gündemindeki darbe imalı tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, tüm anti-demokratik arayışlarla mücadelenin azimle devam edeceğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son günlerde darbe imalarıyla başlayan tartışmalar üzerine açıklama yaptı. 

Bakanlığın, twitter hesabı üzerinden duyurulan açıklamada anti-demokratik arayışlarla sonuna kadar mücadele edileceği vurgulanarak şöyle denildi:

"Millî Savunma Bakanlığı, tüm birlik ve kurumları ile başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere;
 
Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, “Ölürsem şehit kalırsam gazi” anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa etmektedir.
 
Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle;
 
-Aklın ve bilimin ışığında,
-Anayasa çerçevesinde,
-Yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda,
-Sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında,
-Milletinin emrinde, görevinin başındadır.
 
Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır."

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