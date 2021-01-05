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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Fethi Sekin paylaşımı

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de şehit edilen polis Fethi Sekin'i rahmetle ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de şehit edilen polis Fethi Sekin'in şehadetinin 4. yılı dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde kahraman polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cesaretleri ve fedakarlıklarıyla ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadesine yer verdi.

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