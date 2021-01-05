Konyaspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a gol düellosuna sahne olan mücadelede 4-3 yenildi. Konyaspor'un gollerini 41 ve 46'da Daci, 82'de (P) Uğur Demirok ile 90+2'de Kravets atarken; Aslan'ın sayıları 45+2 ve 77'de (P) Diagne ile 90+4'te Oğulcan Çağlayan'dan geldi. 7 eksikle geldiği Konya'dan üzgün ayrılan Galatasaray, 30 puanla kaldı. Konyaspor ise 22 puana yükseldi.

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Süper Lig'de geçen haftayı Antalyaspor beraberliğiyle geçiren Galatasaray, çok sayıda eksikle geldiği Konyaspor deplasmanından puansız ayrıldı. İkinci yarısı tartışmalı geçen maçı ev sahibi ekip 4-3 kazandı. Maçta 2 penaltı kararı çıkarken; Konyaspor teknik patronu İsmail Kartal da kırmızı kartla atıldı.

Konyaspor, 41'de Erdon Daci ile öne geçti. Yan hakem önce ofsayt bayrağını kaldırsa da daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine gol geçerli sayıldı. Galatasaray, 45+2'de Mbaye Diagne ile skoru eşitledi.

Konyaspor'da Erdon Daci, ikinci yarının ilk dakikasında takımını ikinci kez öne geçiren golü attı. Galatasaray, yine Mbaye Diagne ile bu gole 77'de penaltıdan cevap verdi. Diagne, bu penaltı golü öncesi kullandığı ilk penaltıda kaleci Sehic'e takıldı ancak yan hakemin uyarısıyla Sehic'in vuruştan önce çizgiyi terk ettiği kararı verildi ve penaltı tekrar edildi.

Ev sahibi ekip, 82'de Uğur Demirok'un penaltı golüyle tekrar öne geçti. Artem Kravets, 90+2. dakikada farkı ikiye çıkardı. Oğulcan Çağlayan, 90+4'te farkı 1'e indirse de bu gol puan için yeterli olmadı.

Galatasaray'a karşı 17 yıl 27 maçtır süren galibiyet hasretini bitiren Konyaspor puanını 22'ye yükseltti. Galatasaray ise 30 puanda kaldı. Yeşil beyazlı takım, ligde bir sonraki maçını 10 Ocak Pazar günü Fatih Karagümrük deplasmanında oynayacak. Sarı-kırmızılılar, 9 Ocak Cumartesi akşamı Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Maçtan önemli dakikalar

33. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği pasa iyi yükselen Daci'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

35. dakikada Taylan Antalya'nın sağ kanattan pasına hareketlenen Emre Akbaba'nın vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı.

41. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Skubic'in ceza sahası içinden pasını iyi değerlendiren Daci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, VAR ile yaptığı görüşme sonrası golü geçerli saydı: 1-0

43. dakikada Luyindama'nın uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

45+2. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Oğulcan Çağlayan'ın sağ kanattan ortasında altı pasta topla buluşan Diagne'nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

46. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sol kanattan ortasında Daci'nin ceza sahası içinde gelişine vuruşunda yan direğe de çarpan top ağlara gitti: 2-1

75. dakikada Guilherme'nin ceza sahasında Linnes'e müdahalesinde hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diagne'nin vuruşunda Sehic topu kurtardı ancak hakem kalecinin çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı.

77. dakikada penaltı için topun başına ikinci defa geçen Diagne'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2

82. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Luyindama'nın Abdülkerim Bardakçı'ya yaptığı hareket için hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Uğur Demirok'un vuruşunda top ağlara gitti: 3-2

90+2 ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Shengeli'anın sağ kanattan vuruşunda topla buluşan Kravets'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2

90+4. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Ceza yayı üzerinde Babel'in sert şutu kaleci Sehic'ten dönerken pozisyonu takip eden Oğulcan Çağlayan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-3

Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-3'lük üstünlüğüyle tamamlandı.

Konyaspor: 4 - 3 :Galatasaray

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Özgür Ertem

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Shengelia, Oğuz Kağan Güçtekin, Jevtovic (Dk. 72 Uğur Demirok), Daci (Dk. 87 Musa Çağıran), Milosevic (Dk. 58 Hadziahmetovic), Chikalleshi (Dk. 58 Kravets)

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes (Dk. 90 Şener Özbayraklı), Luyindama (Dk. 85 Babel), Donk (Dk. 90 Kerem Aktürkoğlu), Saracci (Dk. 68 Emre Taşdemir), Taylan Antalyalı, Ömer Bayram (Dk. 68 Emin Bayram), Oğulcan Çağlayan, Belhanda, Emre Akbaba, Diagne

Goller: Dk. 41 ve Dk. 46 Daci, Dk. 82 (P) Uğur Demirok, 90+2 Kravets (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 45+2 ve Dk. 77 (P) Diagne, 90+4 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 77 İsmail Kartal (Teknik Direktör) (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Jevtovic, Dk. 77 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 39 Ömer Bayram, Dk. 45 Donk (Galatasaray)