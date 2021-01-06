105 yaşındaki Emine nine koronavirüsü yendi! "Aklınızı başınıza alın, dikkat edin"

RİZE’de küçük yaşta yakalandığı, babası ile 3 kardeşini kaybettiği tifo salgınından kurtulan Emine Ayhan (105) şimdi de koronavirüsü yenmeyi başardı.

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Rize'de yaşayan 5 çocuk, 19 torun ile 2 torununun torunu olan Emine Ayhan, 12 yaşındayken tifo salgınına yakalandı. Salgında babası ve 3 kardeşini kaybeden Ayhan, hastalığı yendi. İlerleyen yaşına rağmen dinç olan Emine Ayhan, 3 hafta önce koronavirüse yakalandı. Evde karantinaya alınan Ayhan, virüsü yenmeyi başardı.

Sofrasından doğal hayvansal ürünleri eksik etmediğini anlatan Emine Ayhan, "İnek beslerdim, yağ, peynir yapardım. Çarşıdan hiçbir şey almaz, hep ineklerden yaptığım ürünleri yer, yedirirdim. Sonra biz yaşlandık, köyler boşaldı, herkes büyükşehirlere gitti. Şimdi bu hastalık çıktı, geri dönmek istiyorlar köye. Köy hayatı çok kıymetlendi” dedi.

"12 yaşında dört tane cenaze gördüm"

Çocuk yaşta tifo salgını geçirdiklerini anlatan Emine Ayhan, "Beni ilk önce tifo tuttu, 12 yaşında dört tane cenaze gördüm. Babam ve 3 kardeşim öldü. Ben ölmedim, benim günüm vardı. Ondan sonra beyin kanaması geçirdim, gene ölmedim. Şimdi korona oldum, bunu da atlattım. Sadece başım ağrıdı, başka bir şikayetim olmadı, şimdi iyiyim. Ama korktum tabi ki, korkmaz olur musun can tatlıdır. Gene yağ, minci, bal, bir de kavurma yedim, şükür atlattım. Bunların faydası oluyor. 105 yaşına geldim. Artık çok hareket edemiyorum, namazımı kılamıyorum, ona çok üzülüyorum" diye konuştu.