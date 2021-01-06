Ölümle biten yılbaşı partisinde ifadeler ortaya çıktı: Para toplayıp uyuşturucu almışlar

Yılbaşı akşamı kutlama yapmak için üniversiteli arkadaşlarıyla evinde parti yapan Deniz Büçkün, arkadaşı E.Ö.’nün verdiği uyuşturucu hapı alkolle içince fenalaşarak hayatını kaybetti. Efe Ö. ifadesinde uyuşturucu için para topladıklarını ve kendisinin satın aldığını belirtti.

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Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencisi Deniz Büçkün (23) İstanbul Beşiktaş’taki evinde üniversiteli 5 arkadaşıyla birlikte yılbaşı kutlaması yapmak için toplandı. İddiaya göre, yeni yıla girdikten iki saat sonra Büçkün, fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları bir yandan nefes almasını sağlamaya çalışırken, bir yandan da 112’yi aradı. Hastaneye kaldırılan Deniz Büçkün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uyuşturucu için para toplamışlar

Uyuşturucuyu satın alarak eve getiren üniversite öğrencisi Efe Ö.’nün ifadesinde, "Yılbaşı kutlaması için uyuşturucu almaya karar verdik. 150’şer TL topladık. Ben de uyuşturucuyu satın aldım. Alkolle birlikte uyuşturucuyu kullandıktan sonra Deniz bir anda fenalaşarak yere yığıldı” dediği iddia edildi. Efe Ö.’nün evde bulunan diğer arkadaşlarının da benzer ifadeler verdikleri belirtildi.

''Yardım çığlıkları atıyordu''

Aynı binada oturan Sefa Kayhan, “Yılbaşı gecesi binada bir bağırma sesi duydum. Bir genç, gelip benim kapıma vurdu. Yardım çığlıkları atıyordu. Bir komşumuzla yukarı çıktık. Kız koltukta uzanıyordu. Yüzü morarmıştı. Dairede oturan kızları apartmanda görüyordum. Sadece selamlaşırdık” dedi.

Evin banyosunda 6 hap bulundu

Beşiktaş’taki evin banyosunda 6 uyuşturucu hap bulunurken, Efe Ö.’ye uyuşturucuyu satan Burak Karancı’nın ‘kasten yaralama’, ‘uyuşturucu kullanmak’ ve ‘hakaretten’ suç kaydı olduğu, evinde yapılan aramada da 6 gram skunk, 2 gram ecstasy hap bulunduğu ve uyuşturucudan elde edilen bir miktar paraya da el konulduğu belirtildi.

Cezaevine gönderilmişti

Efe Ö., sevk edildiği adliyede ‘adli kontrol’ kararıyla serbest kalırken, Burak Karancı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.