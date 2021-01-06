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Malatya'da feci kaza! Kamyonuyla manevra yaparken yanlışlıkla torununu ezdi

MALATYA'nın Darende ilçesi'nde kamyonetiyle geri manevra yapan adam, yanlışlıkla çarptığı 3 yaşındaki torununu ezdi. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

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Kaza, Darende ilçesine bağlı Heyiketeği Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin önünden bulunan 44 HP 126 plakalı kamyonet ile geri manevra yapan Süleyman Ç. bu sırada aracın arkasında duran torunu Hüseyin Ç.'yi (3) fark etmeyerek çarptı. Kazada küçük çocuk ağır yaralandı.

Minik çocuk hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz çocuk Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hüseyin Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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