BIST 1.490
DOLAR 7,39
EURO 9,09
ALTIN 461,81
HABER /  YEREL

Muğla'da ünlü iş adamı kabusu yaşadı! 8 saatte kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan iş adamı kayalıklardan 5 metre aşağı düştü. 7 kişilik gurupla yürüyüşe çıkan iş adamı 8 saatlik kurtarma operasyonu sonucu kurtarıldı.

Abone ol

Öğlen saatlerinde 7 kişilik bir gurupla doğa yürüyüşüne çıkan Bodrum’un tanınmış isimlerinden olan iş adamı Ahmet Azmi Zırh Konacık Mahallesinde bulunan Pedasa Antik Kentten yürüyüşe başladı. Yaklaşık 7 kilometre yürüyen gurup Torba Mahallesi yakınlarında bulunan kayalık ve sarp araziye ulaştı. Bir müddet daha yürüdükten sonra Zırh, ve arkadaşları kayalıklara tırmanmaya başladı. Tırmandıkları esnada Zırh’ın tuttuğu kaya parçası kopunca yaklaşık 5 metrelik kayalıklardan aşağıya düştü. 65 yaşında olan Zırh, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayın ardından beraber yürüyüşe çıktığı arkadaşları durumu 112 haber verdi. Araçla gidilmeyen bölgeye UMKE, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Muğla 911 Arama ve Kurtarma ile AKUT ekipleri sevk edildi. 2 saatlik yürüyüş sonunda 30 kişiden oluşan kurtarma ekibi Zırh’a ulaştı.


8 saatlik kurtarma operasyonu
Ekipler, Zırh’ı kurtarmak için halat tekniği ile düştüğü kayalıklara indi. Sedyeye alınan Zırh’ın düştüğü kayalıklardan alındı. 8 saat süren kurtarma operasyonunun ardından Zırh, araç girecek yola kadar 2 saat boyunca sedye ile taşındı. Bölgede bekleyen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan iş adamının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Premier Lig ekipleri Ozan Tufan için mektup yolladı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi
Ömrü uzatan yiyecekler açıklandı! Cleveland Clinic listesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim tarihini açıkladı! Yarıyıl tatili ne zaman?
İsmail Kartal: Hayatımda ilk kez kırmızı kart gördüm
Türkiye düşmanı McGurk Biden ile geri dönüyor Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev alacak
Yeni Şafak yazarı: S-400’ü hazmedemediler, bir de nükleer silah yapsanız
Göle dönen yolda suya düşen kuryenin yardımına polisler yetişti
Malatya'da feci kaza! Kamyonuyla manevra yaparken yanlışlıkla torununu ezdi
Memurların lojman kira bedelleri belli oldu! Metrekare başına kira bedeli 6.3 lira oldu
Yorumlar