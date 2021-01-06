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Türkiye düşmanı McGurk Biden ile geri dönüyor Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev alacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye karşıtı ve PKK sempatizanı, ABD'nin DEAŞ'la Mücadele eski Özel Temsilcisi Brett McGurk'e, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev vereceği iddia edildi.

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ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Obama döneminde görev yapan birçok diplomat ve bürokratı kadrosuna katmayı planlıyor. Bunlardan biri de Türkiye’ye düşmanlığı ve PKK/YPG terör örgütüne sevgisi ile bilinen Brett McGurk.

"Orta Doğu ve Afrika müdürü'' yapacak
New York Times'ın haberine göre McGurk, Ulusal Güvenlik Konseyi’nde 'Orta Doğu ve Afrika Müdürü' olarak görev alacak.

Terör örgütünden plaket aldı
McGurk, görev yaptığı dönemde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde komutanlarından birinden plaket bile almıştı.

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