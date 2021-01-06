Ömrü uzatan yiyecekler açıklandı! Cleveland Clinic listesi

ABD'li bilim insanları, bitkisel gıdanın, ömrü uzatmaya yardımcı olanlar dahil çeşitli yararlı özelliklere sahip olduğunu söyledi.

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ABD'deki Cleveland Clinic'ten araştırmacıların hazırladığı 'yararlı besinler' listesinde, zararlı maddeleri vücuttan atma yeteneğine sahip turpgiller familyasından bitkiler yer aldı. Turpgillerin düzenli olarak tüketimi, vücudun kendi kendini temizleme sürecini başlatıyor.

Erken ölüm olasılıklarını azaltıyor

Express'te yer alan haberde, kötü huylu tümörlerin oluşma ve erken ölüm olasılıklarını azalttığı kaydedildi.

Yararlı gıda olarak Çin lahanası, brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, pazı, şalgam ve vasabi gösterildi.

Bununla birlikte en iyi etkiyi elde edebilmek için gün boyunca beş porsiyon sebze yenmesi gerektiği kaydedildi.