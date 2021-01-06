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Karabük'te şehit babasından acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı

KARABÜK’te korona virüse yenik düşen şehit babası Satılmış Kurt son yolculuğuna uğurlandı.

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Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyü eski muhtarı Satılmış Kurt yaklaşık 3 hafta önce korona virüs belirtilerinin bulunmasından dolayı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan kontrolle test sonucu pozitif çıkan Kurt, hastanede tedavi altına alındı. 1 hafta önce durumunun kötüleşmesinin ardından yoğun bakıma alınan Kurt, yaşam mücadelesini kaybetti. Köyün eski muhtarı Satılmış Kurt’un oğlu Rıfat Kurt’un da 1992 yılında askerlik görevini yaptığı sırada izin için memleketine gelirken trafik kazasında şehit olduğu öğrenildi. Şehit babası olan Kurt, köyünde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.

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