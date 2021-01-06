Dünya Bankası'ndan Türkiye raporu! 2021 büyüme tahminini düşürdü

Haziran ayında yaptığı açıklamda Türkiye'nin 2021'de yüzde 5 büyümesini bekleyen Dünya Bankası, tahminlerini düşürdü. Banka, Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 4.5 büyüyeceğini öngördü.

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Dünya Bankası Türkiye ekonomisi için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Türk ekonomisinin 2020 yılında yüzde 0,5 büyüdüğünü tahmin eden Dünya Bankası, 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 4,5 olarak duyurdu. Banka, Haziran 2020’de yayınladığı raporda Türk ekonomisinin 2020’de yüzde 3,8 daralacağını öngörürken, 2020 büyüme tahminini yüzde 5,0 olarak ortaya koymuştu.

Dünya Bankası bugünkü raporunda 2022 yılı için GSYH büyüme tahminini de yüzde 5,0 olarak duyurmuştu.

JP Morgan VE OECD tahminleri

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan ve OECD de Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini düşürmüştü. JP Morgan 2021 yılında Türkiye için yüzde 3.6 olarak öngördüğü büyüme tahminini 3.0’a çekti. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ise 2021 büyüme tahminini yüzde 3.9’dan yüzde 2.9’a düşürdü.