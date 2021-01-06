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HABER /  DÜNYA

Kanada'da ovid-19 yasaklarında tatilde olduğu ortaya çıkan bakan istifa etti!

Kanada'da Ontario Eyaleti Maliye Bakanı Rod Phillips, koronavirüs yasakları sırasında tatilde olduğunun ortaya çıkmasının ardından gelen kamuoyu baskısı sonucu istifa etti.

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Kanada'da Maliye Bakanı Rod Phillips'in hükümetin seyahat uyarılarını ihlal ederek geçtiğimiz haftalarda Karayipler'e gitmesi Eyalet Başbakanı Doug Ford da dahil olmak üzere tepkilere neden olmuştu.

"Çok büyük bir hayal kırıklığına" uğradığını vurgulayan Ford, "Bakana seyahat kararının kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve ona burada ihtiyacım olduğunu ifade ettim" demişti.

Ford'dan yapılan açıklamada perşembe günü Kanada'ya dönen Philips'in istifasının kabul edildiği belirtildi.

Rod Phillips'in, Noel tatili boyunca Kanada'daymış gibi mesaj ve Tweet atarken, aslında eşiyle beraber 18 Aralık'tan beri Karayipler'deki St. Barts adasında olduğu ortaya çıkmıştı.

Tatille ilgili açıklamada bulunan Rod Phillips, Karayipler'deki tatilini kişisel fonlarla finanse edildiğini ve bu süreçte böyle bir karar aldığı için "çok pişman" olduğunu söyleyerek özür diledi.

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