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Alarm veriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan "su" uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, barajlarda azalan su oranları ve kuruyan su kaynakları hakkında uyarılarda bulundu...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, barajlarda azalan su oranları ve kuruyan su kaynakları hakkında uyarılarda bulundu. Erdoğan, "Dünya, hepimizin ortak evi. Bu bilinçle hareket edip, su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız" dedi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya, hepimizin ortak evi. Bu bilinçle hareket edip, su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız. Gündelik yaşamımızda geliştireceğimiz küçük farkındalıkların, büyük değişimler yaratacağını unutmamalıyız" ifadesini kullandı.

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