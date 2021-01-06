Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'dan “Kayyım rektör” sözüne dikkat çeken yanıt

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof.Dr. Melih Bulu, ''Kayyım rektör olarak eleştiriliyorsunuz. Bu atama şeklinden rahatsız olmadınız mı?'' sorusuna ''Algı operasyonu yapılıyor, kayyım rektör deniyor. Rektör atama sistemi şu anda herkes için aynı.'' şeklinde yanıt verdi.

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasının ardından protesto ve tepkilerle karşılaşan ve bir anda Türkiye'nin konuştuğu isim haline gelen Prof.Dr. Melih Bulu, tepkileri beklediğini ancak bu durumun kendisini için sorun olmadığını söyledi.

Karşı görüşleri dinlemek gerektiğini belirten Bulu, Hürriyet'e şöyle konuştu: "İletişimden, dokunmaktan yanayım. Empati yapmayı seven biriyim. Öncelikle protesto yapanların temsilcilerinden birkaçıyla görüşeceğim. Yanlış bilgileri varsa onları düzeltmek istiyorum. Ben şeffafım. Bugün dekanlarla, bölüm başkanlarıyla başlıyorum. Sonra hoca ve öğrencilerle konuşacağım. Ortak ne proje yapabiliriz diye onlara soracağım. Eminim herkesin bir projesi var. Onları listeleyip, hayata geçirdiğimizde işlerin normalleşeceğini biliyorum. Öğrencilerle birlikte karar alarak ilerlemek lazım. Karşı görüşler mutlaka olacak. Ben burada koordinatör olacağım. Şimdiye kadar yaptığım şey budur. Yoksa kafama göre karar verip bir adım atmam. Boğaziçi benim hayalim olduğu için motive oluyorum, çok heyecanlanıyorum."

"Algı operasyonu yapılıyor"

"Kayyım rektör" nitelemesine ilişkin yorumlar da sorulan Bulu, bu tavrı algı operasyonu olarak görüyor. Bulu, bu konuda şu açıklamayı yaptı: "Algı operasyonu yapılıyor, kayyım rektör deniyor. Rektör atama sistemi şu anda herkes için aynı. Boğaziçi Üniversitesi için yeterlilik kriteri olan adaylara çağrı yapılıyor ve bildiğim kadarıyla 9 kişi başvurdu. YÖK’te bir komisyonda mülakata girdik. Projelerimizi anlattık. Oradan ön eleme yapıldı ve Cumhurbaşkanı’na sunuldu. En son karar YÖK Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın. Bu karar verme mekanizması aşağı yukarı dünyanın gelişmiş ülkelerinde benzer. Dünyada hocaların oy verip, birini rektör seçtiği mekanizma yok”

"Öğrenciler enerjilerini atıyor"

Prof.Dr. Bulu, öğrencilerin protesto yapmalarını normal karşıladığını anlatırken, tepkilerin zaman içinde dineceğini de belirtti. Bulu, “Ben de öğrenci oldum, yaşları gereği bu tip şeylerde enerjilerini atmayı, protesto eylemlerini seviyorlar. Onda bir sorun görmüyorum. Zaman içinde benim nasıl bir rektör olduğumu gördüklerinde anlayacaklar. Sürekli öğrenci içinde olan, onları dinleyen bir rektörüm. Sosyal medyada bile onlara cevap yazarım. Bu arada takipçi sayım inanılmaz arttı. Bütün bunlar zaman içinde normale dönecek. Belki de bu tepkilerin böyle olmasının nedeni hafta sonunda sokağa çıkma yasağı olup, insanların evde olduğu için daha fazla sosyal medya ile zaman geçirmesidir” dedi.

"Siyasetle ilgim kalmadı"

Bulu, siyasetle ilgisi kalmadığını vurgularken, artık akademi tarafta olduğunu belirtti ve “Ben 2009’dan beri üniversitedeyim, siyasetle ilgim kalmadı, akademik taraftayım. Daha önce rektörlük ve dekanlık yaptığım üniversitelere bakın. Oradaki hocalardan bir şey bulamazlar. Melih Bulu, herhangi bir görüşle ilgili bir şey yaptı, karar aldı diyemez. Vakıf üniversitelerinde bu iş daha kolaydır, istediğiniz hocayı alabilirsiniz. Baksınlar hangi hocalarla çalıştığıma” açıklamasını yaptı.