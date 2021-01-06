Sabri Sarıoğlu'ndan transfer müjdesi: Gelirse yükü hafifletir

Galatasaray'ın eski isimlerinden Sabri Sarıoğlu katıldığı canlı yayında sarı-kırmızılıların 4-3'lük Konyaspor yenilgisini yorumladı ve transfer değerlendirmesinde bulundu.

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Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'ın Konyaspor'a 4-3'lük skorla yenildiği maçın sonrasında beIN Sports ekranlarında görüşlerini paylaştı. Sarıoğlu, "Konyaspor golü bulduktan sonra 2. yarıda daha iştahlıydı. Kulübe olarak Galatasaray daha zengindi. Emre Taşdemir değişikliği, Galatasaray'ı geriye götürdü. Bence, Babel biraz geç alındı oyuna, fiziksel olarak tam hazır olmayabilir. Rakip sahada oynama, topu orada tutma anlamında Babel yetenekli bir oyuncu. Galatasaray, bu anlamda Babel'den faydalanabilirdi." dedi.

"Galatasaray'a sağlam bir santrfor lazım" Sarıoğlu'nun sözleri şöyle devam etti: Galatasaray'ın iyi bir forvete ihtiyacı var. Özellikle topu ileride tutacak, stoperleri rahatsız edecek, sırtı dönük oynayacak oyuncu lazım. Falcao uzun süre sakatlıktan çıkamadı, Diagne 2 gol attı ama karşı karşıya pozisyonda gereken vuruşu yapamıyor, rakip savunma arasında kayboluyor. Galatasaray'a sağlam bir santrfor lazım. Diagne istenen seviyede değil."

"Seri gelirse yük hafifler" "Orta sahaya Seri gelirse Taylan'ın yükü hafifler. Taylan da bu yükü belli bir yere kadar taşıyabilir. Genç oyuncu ama yorgunluk artıyor. Taylan bugün kötü değildi ama eski temposundan uzaktı."

"3-4 oyuncunun performansının düşük olması, sorun yaratır. Belki 1-2 oyuncuyu idare edebilir bir takım ama 3-4 oyuncu kötü olunca olmuyordu. Tempolu pas yapan Galatasaray yoktu, daha durağandı. Bunun neticesinde Konyaspor haklı bir galibiyet aldı."

"Marcao'nun eksikliği arandı" "Luyindama ağır bir oyuncu, rakip takımlar onun arkasına atılan toplardan pozisyon üretmeye çalışıyor, bu da Galatasaray'a zarar veriyor. Marcao'nun eksikliğini aradı Galatasaray. Sürat olarak da hamle olarak da diğer ikisinden iyi oyuncu Marcao."