Milli Savunma Bakanlığı: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG'li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.
Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG’li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/IVvRfiZTZd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 6, 2021