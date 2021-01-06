BIST 1.504
DOLAR 7,36
EURO 9,08
ALTIN 461,60
HABER /  GÜNCEL

Milli Savunma Bakanlığı: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Abone ol

 Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG'li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Deha Bilimlier kimdir yaşı kaç eşi ve çocukları kimdir?
Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri başladı! Bakan Kasapoğlu açıkladı
Fatih Bulut aslen nereli kaç yaşında evli mi eşi kimdir?
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir depremi 6.8'lik deprem üretebilen fayları tetikledi
Sabri Sarıoğlu'ndan transfer müjdesi: Gelirse yükü hafifletir
Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'dan “Kayyım rektör” sözüne dikkat çeken yanıt
Alarm veriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan "su" uyarısı
Fatih Karagümrük Papis Cisse'yi transfer etmek istiyor
Ehliyetine el koyulan sürücü alkolsüz olduğunu ispatlayıp, cezayı sildirdi
Bakan Kurum duyurdu! Konutta yeni dönem: Mimari tasarımlara korona ayarı geliyor
Yorumlar