İstanbul'a kar yağacak mı? Bünyamin Sürmeli 'ihtimal var' dedi

'İstanbul'a kar yağacak' muamması devam ediyor. Bazı uzmanlar ocak ayı sonunda kar yağışı beklendiğini açıklarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bu açıklamaların kurumun bilgisi dışında olduğunu bildirdi. İstanbul hava durumu için son açıklama CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli'den geldi.

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Türkiye genelinde barajlardaki suyun azalması kuraklık tehlikesini gözler önüne sererken CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul'daki tehlikeye dikkat çekti ve 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusunu da yanıtladı. Sürmeli, ihtiyacımız olanın sürekliliği olan yağmur ve kar yağışının olduğunu söylerken, Ocak ayının 15'inden sonra soğuk dalgaların göründüğünü ancak kar yağışı ihtimalinin yüzde 35'lerin üzerine çıkamadığını söyledi.

İşte CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli'nin açıklamaları:

Bizim ihtiyacımız olan bu dönemde ağır ağır yağan yağmur, sürekliliği olan yağmur ve kar yağışı... İşte onlardan bir tanesini Güney Ege, Batı Akdeniz bugün yaşıyor, cumartesi günü de Marmara muhtemelen yağış olacak.

Ayın 15'inden sonra...

Ayın 15'inden sonra, Ocak ayının ikinci yarısından sonra soğuk dalgalar görünüyor ama dün ve önceki günkü verilere göre kar ihtimali biraz daha zayıfa düşmüş durumda... Kar olasılığı yüzde 35'lerin üzerine çıkamadı, kar ihtimali yüzde 50'yi bile bulamadı.

Meteoroloji'den son hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 11

İstanbul: Parçalı bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 18

Adana: Parçalı bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 13