Adnan Bali neden istifa etti Adnan Bali nereli, eşi ve çocukları kimdir?

İstifası yalanlanan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'den yeni bir açıklama geldi ve Adnan Bali görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bu haberin ardından Adnan Bali'nin hayatı merak edildi. Peki Adnan Bali aslen nereli eşi Figen Bali kimdir?

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İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin istifası gündem oldu. Geçtiğimiz gün ortaya atılan istifa etti açıklamasını yalanlayan Bali'den bugün yeni istifa açıklaması geldi. Bu haberin ardından birçok vatandaş Adnan Bali kimdir, aslen nereli, eşi Figen Bali kim araştırması yapmaya başladı.

Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir açıklama yaparak istifa haberinin asılsız olduğunu bildirdiği Genel Müdür Adnan Bali'den açıklama geldi.

Bali, Genel müdürlük görevini mart sonunda yapılacak genel kurulda bırakacağını belirtirken, "Uygun görülürse yönetim kurulunda göreve devam edeceğim. Böyle bir kural olmasaydı da ayrılmayı düşünüyordum.35 yıl kuralı işledi, görevden ayrılmam sürpriz değil." dedi

Adnan Bali kimdir: Adnan Bali 58 yaşında ve aslen İslahiye, Gaziantep doğumlu. Bankacı olan Adnan Bali, Figen Bali ile evli.

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin istifası gündem oldu. Geçtiğimiz gün ortaya atılan istifa etti açıklamasını yalanlayan Bali'den bugün yeni istifa açıklaması geldi. Bu haberin ardından birçok vatandaş Adnan Bali kimdir, aslen nereli, eşi Figen Bali kim araştırması yapmaya başladı.

Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir açıklama yaparak istifa haberinin asılsız olduğunu bildirdiği Genel Müdür Adnan Bali'den açıklama geldi.

Bali, Genel müdürlük görevini mart sonunda yapılacak genel kurulda bırakacağını belirtirken, "Uygun görülürse yönetim kurulunda göreve devam edeceğim. Böyle bir kural olmasaydı da ayrılmayı düşünüyordum.35 yıl kuralı işledi, görevden ayrılmam sürpriz değil." dedi

Adnan Bali kimdir: Adnan Bali 58 yaşında ve aslen İslahiye, Gaziantep doğumlu. Bankacı olan Adnan Bali, Figen Bali ile evli.

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. 1986'da Türkiye İş Bankası'na 1986 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış, 1994 yılına kadar 8 yıl boyunca bu görevde bulunmuştur. Daha sonra aynı bankada çeşitli pozisyonlarda müdürlük ve müdür yardımcılığı yapmış ve 2006 yılında genel müdür yardımcısı olarak atanmıştır. Bu görevde 5 yıl kaldıktan sonra Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken Ersin Özince'nin yerine, 2011 yılında Genel Müdür olarak atanmıştır. Halen aynı yerde ve pozisyonda çalışmaktadır.