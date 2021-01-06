HDP’li 4 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke verildi! İşte o isimler...
HDP milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Öcalan, Nusrettin Maçin ve Remziye Tosun’un dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeler Meclis'e sunuldu.Abone ol
Meclis'te, terör örgütü PKK'nın savunuculuğunu yapan HDP'de terör propagandasında bulunan vekiller için harekete geçildi. HDP'li 4 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeler Meclis'e sunuldu.
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Dokunulmazlığının kaldırılması istenen vekiller şöyle:
Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Öcalan, Nusrettin Maçin ve Remziye Tosun.