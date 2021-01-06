BIST 1.508
DOLAR 7,36
EURO 9,08
ALTIN 461,50
HABER /  GÜNCEL

HDP’li 4 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke verildi! İşte o isimler...

HDP milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Öcalan, Nusrettin Maçin ve Remziye Tosun’un dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeler Meclis'e sunuldu.

Abone ol

Meclis'te, terör örgütü PKK'nın savunuculuğunu yapan HDP'de terör propagandasında bulunan vekiller için harekete geçildi. HDP'li 4 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeler Meclis'e sunuldu.

Abdullah Öcalan'ın yeğeni de var
Dokunulmazlığının kaldırılması istenen vekiller şöyle:

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Öcalan, Nusrettin Maçin  ve Remziye Tosun.

ÖNCEKİ HABERLER
Boğaziçi Üniversitesi'ne katılan kelepçeyle ilgili soruşturma! Polis ne dedi?
Libya'da Hafter 'savaş' istedi 3 büyük destekçisi kararını açıkladı
Beşiktaş'tan Mario Mandzukic bombası! Bu kez geliyor
6 Ocak altın fiyatları! Gram altın 460 lira seviyelerinde
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan "her alanda başarısızım" itirafı
Bilim kurulu üyesi Necmi İlhan'dan dikkat çeken mutasyonlu karonavirüs açıklaması
İş Bankası’nın yeni genel müdürü Hakan Aran oldu!
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali istifasını açıkladı! Yeni Genel Müdür Hakan Aran
Adnan Bali neden istifa etti Adnan Bali nereli, eşi ve çocukları kimdir?
Bursa'da kısıtlamayı ihlal etti 'yarın manşette biz mi olacağız?' dedi
Yorumlar 1 yorum