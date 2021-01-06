Fenerbahçe Ahmed Kutucu transferini bitirmeye yakın

Golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Schalke'den Ahmed Kutucu transferi için sona geldi.

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Fenerbahçe, Schalke 04 forması giyen milli futbolcunun transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, teknik heyetin onay vermesi halinde Ahmed Kutucu’yu satın alma opsiyonu ile kiralayacak.

NTV Spor'un haberine göre; 20 yaşındaki forvet için kiralama bedeli ödemeyecek olan Fenerbahçe, isteğe bağlı olarak sezon sonunda Kutucu’nun bonservisini 2 milyon Euro karşılığında alabilecek.

Kariyerine Türkiye’de devam etmek istediğini menajerine ileten Ahmed Kutucu, Bundesliga’da genç yaşına rağmen 42 maçta forma giydi. Milli futbolcu, santrfor, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.