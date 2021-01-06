Samsun'da 27 yıldır çalışıyordu! 15 günün ardından acı haber geldi
SAMSUN'da, sağlık teknisyeni Özgül Yaşar (48), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.Abone ol
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Ünitesi'nde 27 yıldır teknisyen olarak görev yapan Özgül Yaşar, koronavirüs nedeniyle 15 gündür tedavi gördüğü özel hastanede dün hayatını kaybetti. Yaşar, dün, Derecik Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
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