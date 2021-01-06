Sinop'ta bu çeşmenin acı hikayesi herkesi duygulandırıyor

Su içen Sinop'a bir daha gelir: Buna zıt olan bir diğeri ise çeşmenin Türkçeleştirilen kitabesine dayandı. Çeşmenin şehitler adına yaptırıldığını anlatan kitabenin çevirisinde, “Osmanlı Devleti’nde ve dinde bol olan mükafat uğrunda rahmet denizinde boğulan ve şehitlik kevserini içecek kadehi olan namlı şehitlerin güzel ruhunu hatırlatmak için padişah hazretlerinin iyilik etme mayası sayesinde hayır sahipleri tarafından inşa kılınan çeşmesi bol uğur sayılan eserdir” ifadeleri yer aldı. Halk arasında ise "bu çeşmeden su içen Sinop'a bir daha gelir" şeklindeki bir inanış hakim.