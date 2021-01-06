TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü 23 araştırmacı alacak

TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde görev yapmak üzere 23 araştırmacı alınacak.

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan bir kuruluştur. İlk olarak 24 Temmuz 1963 tarihinde kurulan TUBİTAK, zaman zaman ihtiyaç halinde iş ilanları yayınlıyor ve Türkiye genelinden başvuruları topluyor.

Yeni personel alımları

TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde görev yapmak üzere 23 araştırmacı alınacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne bağlı UEKAE bünyesinde 23 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.

Adayların, 27 Ocak'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

Başvuru için istenilen koşul ve süreçlere TÜBİTAK'ın internet sayfasından ulaşılabilecek. İş başvuruları "https://kariyer.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.