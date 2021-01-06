BIST 1.500
DOLAR 7,34
EURO 9,04
ALTIN 455,46
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü 23 araştırmacı alacak

TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde görev yapmak üzere 23 araştırmacı alınacak.

Abone ol

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan bir kuruluştur. İlk olarak 24 Temmuz 1963 tarihinde kurulan TUBİTAK, zaman zaman ihtiyaç halinde iş ilanları yayınlıyor ve Türkiye genelinden başvuruları topluyor.

Yeni personel alımları
TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde görev yapmak üzere 23 araştırmacı alınacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne bağlı UEKAE bünyesinde 23 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.

Adayların, 27 Ocak'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

Başvuru için istenilen koşul ve süreçlere TÜBİTAK'ın internet sayfasından ulaşılabilecek. İş başvuruları "https://kariyer.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Fotoğrafını izinsiz kullanmışlardı! Mustafa Sandal akaryakıt şirketine açtığı davayı kazandı
Dolarda dalgalı seyir! İşte piyasalarda son durum
Fenerbahçe Ahmed Kutucu transferini bitirmeye yakın
Samsun'da 27 yıldır çalışıyordu! 15 günün ardından acı haber geldi
HDP’li 4 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke verildi! İşte o isimler...
Boğaziçi Üniversitesi'ne takılan kelepçeyle ilgili soruşturma! Polis ne dedi?
Libya'da Hafter 'savaş' istedi 3 büyük destekçisi kararını açıkladı
İstanbul Havalimanı'nda yakalandılar hepsi midelerinden çıktı! Değeri 3 milyon lira
6 Ocak altın fiyatları! Gram altın 460 lira seviyelerinde
Batuhan Karacakaya kimdir yaşı kaç sevgilisi var mı? Survivor Batuhan nereli?
Yorumlar