YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasına ilişkin açıklama

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasına ilişkin YÖK Başkanı Yekta Saraç ile görüştü. Saraç, “Türkiye’de rektör atamaları maalesef hep atama yapılana kadar bir tartışma konusu oluyor “ dedi.

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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, YÖK Başkanı Saraç’ın, Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yapılan tartışmalara girmek istemediğini, onun yerine bir çerçeve çizmeyi tercih ettiğini yazdı.

Nagehan Alçı, Saraç’ın açıklamalarını şöyle aktardı: Türkiye’de rektör atamaları maalesef hep atama yapılana kadar bir tartışma konusu oluyor Nagehan Hanım. Halbuki biz YÖK olarak atamadan sonraki sürecin en az atama kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Yani atanan rektör ne yapıyor, üniversiteyi nereden nereye getiriyor gibi bir değerlendirme yapmak gerekir esas. Biz YÖK olarak ilk defa üniversite izleme kriterleri uygulamaya başladık. 2018’i ve 2019’u açıkladık. Bir üniversitede kaç doktora yapılıyor, yayınlanan makale sayısı kaç ve nerelerde yayınlanıyor gibi parametrelere bakıyoruz.