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Sağlık Bakanlığı'ndan aşı uyarısı: İtibar etmeyin

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini, bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunun unutulmaması gerektiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı, son zamanlarda gündeme gelen, Covid-19 aşısı konusunda gelen veya gelebilecek çağrı veya mesajlar hakkında bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sizi arayıp ‘Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım’ diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere; adınızı ve adresinizi vermeyin veya telefonunuza gelebilecek ‘Aşı Randevu Oluşturma’ konulu mesajlara cevap vermeyin. Covid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz.

Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız! Covid-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz.”

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