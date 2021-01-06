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Fatih Karagümrük Papis Cisse'yi transfer etmek istiyor

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Papiss Cisse’yi transfer etmek için girişimlere başladı.

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Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Fatih Karagümrük, transferde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bu sezon forvet hattında Sobiech ve Mevlüt Erdinç'e forma şansı veren Şenol Can, gol yükünü sırtlayacak bir santrafor istiyor. TRT Spor'un aktardığı son dakika bilgisine göre Fenerbahçe'nin golcüsü Cisse için girişimler başladı.

Ara transferde daha önce Emre Çolak, Borini, Bertolacci transferlerini duyuran Karagümrük, son olarak Gaston Campi ile Vegar Eggen Hedenstad'ı renklerine bağladığını açıklamıştı.

12 maçta 3 gol 1 asistlik katkı verdi
Bu dönemde 5 futbolcuyla kadrosunu takviye eden İstanbul temsilcisi Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Papiss Cisse'yi de transfer etmek istiyor. 35 yaşındaki forvet bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 3 gol 1 asistlik katkı verdi.

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