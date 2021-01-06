Çankırı'da feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

ÇANKIRI'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

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Berat Yılmaz (31) idaresindeki 06 BCJ 289 plakalı otomobil, Çankırı-Ilgaz istikameti İndağı mevkisinde refüjü aşıp karşı yola geçerek Mustafa Yıldırım'ın kullandığı 34 VP 7627 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçtaki Ayşe Yıldırım (54) ve Mehmet Tosun (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile Rukiye İpek (36) ve otomobildeki Gökhan Ekinci (25) yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Yıldırım ve Mehmet Tosun'un cenazeleri aynı hastanede morga konuldu.

Yaralılardan Rukiye İpek ve Mustafa Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Ilgaz-Çankırı kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Araçların kaldırılması sonucu trafik normale döndü.