Tokat'tan acı haber! Başına yorgun mermi isabet eden Hanife Büşra Konyar yaşam mücadelesini kaybetti

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, 6 gün önce alışveriş dönüşü kaldırımda yürürken, başına yorgun mermi isabet eden liseli Hanife Büşra Konyar (17) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Erbaa'da İbrahim- Nakşiye Konyar çiftinin 3 çocuğundan Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken, kuzeni Şevval Keskin ile birlikte yürüdüğü sırada kaldırımda aniden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına yorgun mermi isabet ettiği ortaya çıktı.

Ağır yaralanan Konyar, ilk müdahalesinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde 6 gündür tedavi gören Konyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hanife Büşra Konyar'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı tutuklandı

Olayın ardından polisin yaptığı kapsamlı çalışmayla merminin geldiği açıdan yola çıkılarak, 4 mahallede gerçekleştirilen araştırmalar sonucu merminin, Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesinden ateşlendiği belirlendi. Bölgede görülen araçtan takibe başlayan ekipler, şüpheli Ömer Kaya'ya ulaştı. Bölgede yapılan aramada boş mermi kovanı tespit edildi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından Kaya'nın, Hanife Büşra Konyar'ın yaralandığı anda bölgede olduğu anlaşıldı. Polis tarafından gözaltına alınan ve havaya ateş açtığını doğrulayan Ömer Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi.