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Arhavi Belediyesi makam aracı haczedildi

Anadolu Ajansı

ARHAVİ Belediyesi makam aracı, daha önce Arhavi Belediyespor adıyla faaliyet gösteren, AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Arhavi Voleybol takımının eski borçları nedeniyle haczedildi.

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Takımın eski bir antrenörü ile takımda oynamış eski bir sporcu, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle belediyeyi icraya verdi.
Bu kişilerin toplam 200 bin liralık alacakları nedeniyle belediye otoparkındaki makam aracı, vinçle çekiciye yüklenerek haczedildi.

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, yaptığı açıklamada, belediye ve ilçenin bu tarz olaylarla anılmasından üzgün olduğunu belirtti.
Kurdoğlu, Belediye Başkanlığını devraldıktan sonra Haziran 2019'da belediye meclisi kararıyla voleybol takımıyla tüm ilişkilerini kopardıklarını kaydetti.

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