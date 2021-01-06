Fenerbahçe, Mesut Özil ile anlaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a komşu oluyor

Fenerbahçe, Mesut Özil’le 3.5 yıllık anlaşmaya vardı. Mesut Özil'in sosyal medyada yaptığı paylaşım, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. Mesut ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a komşu oluyor. İşte yılın transferiyle ilgili tüm detaylar...

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Amerika Birleşik Devletleri'nden de teklif alan Mesut Özil, hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. MLS ekibi DC United'ın özellikle yüksek bir ücret, kulüpten hisse ve pilot takım kurma yetkisi önerdiği Özil, Fenerbahçe taraftarının önünde oynama hayali nedeniyle rotasını İstanbul'a çevirdi.

Yıllık ne kadar kazanacak?

Sarı-lacivertli kulüple 3.5 yıllık anlaşma imzalayacak Mesut Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon Euro imza parası alacak olan Özil yıllık ise 5 milyon Euro kazanacak.

Türk asıllı Alman oyuncu, Arsenal'de daha çok asistleriyle ön plana çıksa da zaman zaman gözlerin pasını silen goller de attı. 1 Kasım 2016'da Ludogorets'e attığı gol öne çıkanlardan biriydi...

🗓 November 1, 2016

📍 Vasil Levski National Stadium

🏆 Champions League

⏱ @MesutOzil1088 (87’)

🔴 Ludogorets 2-3 Arsenal pic.twitter.com/FzlCcBr5ez — Arsenal (@Arsenal) December 17, 2017

Transferde Acun Ilıcalı etkisi

Yıldız futbolcunun transferinde ise en önemli katkıyı Acun Ilıcalı sağladı. Ünlü televizyoncunun büyük uğraşlarıyla transfer sadece imzaya kaldı. Mesut Özil'in aldığı yüksek bütçeli tekliflere rağmen Ilıcalı'nın uğraşları, deneyimli orta sahayı Fenerbahçeli yaptı.

Kupa koleksiyoncusu Mesut

Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Mesut Özil, İngiltere'de Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazandı. Özil, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a komşu oluyor

Eşi Amine Gülşe ile İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdığı villada kalacak olan Mesut Özil, evin her ayrıntısıyla da kendisi ilgilendi. Cimnastik salonu ve tenis kortu da bulunan evinde yaşayacak Özil, villadaki son çalışmalar bitene kadar farklı bir adreste kalacak.

"Bu şehir"

Öte yandan Mesut Özil, İstanbul Boğazı'nda çekilmiş bir fotoğrafını "Bu şehir" ifadesiyle paylaştı. Adı Fenerbahçe ile anılan Yunan stoper Sokratis, Mesut Özil'in paylaşımına yorum yaptı.

Nikah şahidi olmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yapmıştı.