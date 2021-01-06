BIST 1.506
DOLAR 7,33
EURO 9,05
ALTIN 461,42
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Mesut Özil ile anlaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a komşu oluyor

Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe, Mesut Özil’le 3.5 yıllık anlaşmaya vardı. Mesut Özil'in sosyal medyada yaptığı paylaşım, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. Mesut ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a komşu oluyor. İşte yılın transferiyle ilgili tüm detaylar...

Abone ol

Amerika Birleşik Devletleri'nden de teklif alan Mesut Özil, hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. MLS ekibi DC United'ın özellikle yüksek bir ücret, kulüpten hisse ve pilot takım kurma yetkisi önerdiği Özil, Fenerbahçe taraftarının önünde oynama hayali nedeniyle rotasını İstanbul'a çevirdi.

Yıllık ne kadar kazanacak?
Sarı-lacivertli kulüple 3.5 yıllık anlaşma imzalayacak Mesut Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon Euro imza parası alacak olan Özil yıllık ise 5 milyon Euro kazanacak.

Türk asıllı Alman oyuncu, Arsenal'de daha çok asistleriyle ön plana çıksa da zaman zaman gözlerin pasını silen goller de attı. 1 Kasım 2016'da Ludogorets'e attığı gol öne çıkanlardan biriydi...

Transferde Acun Ilıcalı etkisi
Yıldız futbolcunun transferinde ise en önemli katkıyı Acun Ilıcalı sağladı. Ünlü televizyoncunun büyük uğraşlarıyla transfer sadece imzaya kaldı. Mesut Özil'in aldığı yüksek bütçeli tekliflere rağmen Ilıcalı'nın uğraşları, deneyimli orta sahayı Fenerbahçeli yaptı.

Kupa koleksiyoncusu Mesut
Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Mesut Özil, İngiltere'de Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazandı. Özil, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a komşu oluyor
Eşi Amine Gülşe ile İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdığı villada kalacak olan Mesut Özil, evin her ayrıntısıyla da kendisi ilgilendi. Cimnastik salonu ve tenis kortu da bulunan evinde yaşayacak Özil, villadaki son çalışmalar bitene kadar farklı bir adreste kalacak.

"Bu şehir"
Öte yandan Mesut Özil, İstanbul Boğazı'nda çekilmiş bir fotoğrafını "Bu şehir" ifadesiyle paylaştı. Adı Fenerbahçe ile anılan Yunan stoper Sokratis, Mesut Özil'in paylaşımına yorum yaptı.

Nikah şahidi olmuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yapmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adnan Bali İş Bankası Genel Müdürlüğünü Mart'ta bırakacak! Flaş açıklamalar geldi
Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı! Kalp atış hızınıza dikkat edin
Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifa etti
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor! Didik didik aranıyorlar
Falcao, Galatasaray'ı sildi emlak şirketlerini takibe aldı
Tokat'tan acı haber! Başına yorgun mermi isabet eden Hanife Büşra Konyar yaşam mücadelesini kaybetti
Fatih Karagümrük Papis Cisse'yi transfer etmek istiyor
Çankırı'da feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Fenerbahçe Beko, Sırbistan deplasmanında
İsmail Balaban nereli kimdir kaç yaşında? İsmail Balaban ikiz kardeşi kim?
Yorumlar 5 yorum