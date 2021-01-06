BIST 1.498
DOLAR 7,34
EURO 9,06
ALTIN 458,47
HABER /  YEREL

Gürcistan'dan çalışmak için Antalya'ya geldi! Şok eden gerçeği öğrendi

Demirören Haber Ajansı

GÜRCİSTAN uyruklu Maka Datiaşvili (49) çalışmak için geldiği Antalya'da meme kanserine yakalandığını öğrendi. Datiaşvili’nin yaşadığı korku, başarılı ameliyatın ardından yerini mutluluğa bıraktı.

Abone ol

Gürcistan'da laborant olarak çalışan, ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaklaşık 5 yıl önce Antalya'ya gelerek temizlik elemanı olarak çalışmaya başlayan Maka Datiaşvili, iki hafta boyunca sağ memesinin ucundan akan sarı sıvıyı önemsemeyip geçeceğini düşündü. İlerleyen zamanda memede ağrı da başlayınca hastaneye başvuran Gürcü kadın, meme kanseri tanısı konulunca şoke oldu. Kendisini çaresiz hisseden Datiaşvili'ye, iş yeri sahibi destek oldu. Özel hastanede başarılı meme cerrahisi yapılan Datiaşvili'nin hastane masraflarını iş yeri sahibi karşıladı.

Yaşadığı zorlu süreci anlatırken doktoruna ve iş yeri sahibine teşekkür eden Datiaşvili, “Önceleri meme ucundan akan sarı sıvıyı önemsemedim, geçer diye düşündüm. Geçmeyince doktora gittim. Kanser teşhisi konulunca çok korktum. Çok üzüldüm. Acaba tüm vücuduma mı yayıldı diye düşündüm. Ama çok şükür yayılmadığını öğrendim. Ameliyat oldum. Şimdi kemoterapi başladı. Kendimi iyi hissediyorum. Herkese teşekkür ederim" dedi. Kemoterapi tedavisi bitince Antalya'da kalmaya ve çalışmaya devam edeceğini söyleyen Datiaşvili, “Ameliyattan sonra sağ kolumu kullanamam sanıyordum ama doktorum sayesinde sağlığıma kavuştum. Hayatıma normal olarak devam edeceğim" diye konuştu.


"Cerrahi sonrası daha az sorun ortaya çıkıyor"
Gürcü kadının ameliyatını gerçekleştiren Op. Dr. Gökhan Ateş, meme kanserinin günümüzün acı gerçeği olduğunu belirterek, “Maalesef her 8 kadından biri meme kanseri tanısı alıyor" dedi. Meme kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Ateş, “Erken evrede yakalanan meme kanserlerinde hastanın karşılaşacağı sıkıntılar daha az oluyor. Cerrahi sonrası daha az sorun ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Kolunu rahat kullanabilecek
Meme kanserinin tedavisinin cerrahi olduğunun altını çizen Op. Dr. Ateş, “Meme kanserinde evre ilerledikçe hastanın ameliyat sonrası yaşayacağı komplikasyonlar artıyor. İleri evre hastalar cerrahi sonrasında kolunu kullanamayabiliyor" ifadelerini kullandı. Gürcü Maka Datiaşvili'nin ileri evre meme kanseri hastası olmadığı için ameliyatta koltukaltı lenf bezlerinin korunduğuna dikkat çeken Op. Dr. Ateş, “Böylelikle hastamız koltukaltı lenf bezlerini koruduğumuz için kolunu rahat kullanabilecek. Normal hayatına devam edebilecek" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sinop'ta bu çeşmenin acı hikayesi herkesi duygulandırıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Slaven Bilic, Beijing Guoan'ın başına geçti
Arhavi Belediyesi makam aracı haczedildi
Samsun'da koronavirüs haritası 1 ay önce kıpkırmızıydı! Son durum görenleri şaşırttı
Bipolar hastası kadını Adana’da fuhuşa sürüklediler! Çaresiz eş: Evine dön!
Adnan Bali İş Bankası Genel Müdürlüğünü Mart'ta bırakacak! Flaş açıklamalar geldi
Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı! Kalp atış hızınıza dikkat edin
Hayrettin Karaoğuz kaç yaşında aslen nereli sevgilisi var mı?
Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifa etti
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor! Didik didik aranıyorlar
Alev alev yanıyor! Gürcistan'da 24 saatte 234 noktada orman yangını çıktı
Yorumlar