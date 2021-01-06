Bursa'da koronavirüs zannettiler gerçek başka çıktı! Akciğerinde ceviz tespit edildi

Korona sanılıp yatışı yapıldı

Akduman, olayı şöyle anlattı: Torunum hemşire olduğu için kendisini aradım. Hastaneye gittik. Ciğerlerimde buzlanma olduğunu söyleyip, koronavirüs testine gönderdiler. Yatışımı yaptılar. Testimin negatif çıktığını ama bir kaç gün hastanede kalmam gerektiğini söylediler. Daha sonra özel bir hastaneye gittim."