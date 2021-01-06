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Kasımpaşa'dan Danny Drinkwater bombası

Kasımpaşa, İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Drinkwater, sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.

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Spor Toto Süper Lig'e istediği gibi başlangıç yapamayan ve sık sık hoca değiştiren Kasımpaşa, transfer çalışmaları için kolları sıvarken bomba bir ise imza attırmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de orta sıralarda yer alan Kasımpaşa, İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Drinkwater, sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.

Danny Drinkwater, daha önce Leicester City, Aton Villa ve Chelesa formaları giymişti.

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