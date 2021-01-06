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HABER /  DÜNYA

Almanya'dan kan donduran görüntü! Yüzlerce ceset yakılacak

Demirören Haber Ajansı

ALMANYA’da Meissen kentinde yer alan krematoryumdaki yoğunluk, koronavirüsün ağır bilançosunu gözler önüne serdi. Krematoryumdaki çalışanlar, "Her ay 750'nin üzerinde koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin cesetleri geliyor. Tam kapasite çalışıyoruz. Endişeliyiz" dedi.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından bu yana 1 milyon 814 bin 565 vakanın tespit edildiği ve 37 bin 180 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da cesetlerin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı bir krematoryum merkezindeki görüntüler kan dondurdu. Alman medyası,  Meissen kentindeki bir krematoryumun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerdeki artış nedeniyle tam kapasiteli çalıştığını görüntüledi.

Kentte yer alan krematoryumdaki yoğunluk, koronavirüsün ağır bilançosunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, krematoryumda Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden yüzlerce cesetlerinin yer aldığı tabutlarla dolup taştığı görüntülendi. Alman basınına konuşan çalışanlar, krematoryuma her ay 750'nin üzerinde koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin cesetleri geldiğini ifade etti. Çalışanlar, krematoryumunun tam kapasite çalıştığını ifade ederek," Endişeliyiz. Her ay yüzlerce insan, uzun süredir oturup dinlendiğimizi hatırlamıyorum" dedi.

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