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İstanbul'da denizden çıkarmak için sadece 1 kişi atladı! Geniş güvenlik önlemi alındı

Demirören Haber Ajansı

Hz. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor. O yerlerden biri de Üsküdar oldu.

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Kuzguncuk'taki Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini Episkopos Smarağ yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü. Burada Episkopos Smarağ denize attığı haçı çıkarmak için 1 kişi denize atladı. İlias Ouanis Tawadros denizden çıkardığı haçı öptü ve Episkopos Smarağ'a sundu. Haçı çıkarmak için denize atlayan kişiye altın haç kolye hediye etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.

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