Öykü Çelik kimdir nereli hangi dizilerde oynadı Öykü Çelik sevgilisi kim?

Survivor 2021 9 Ocak cumartesi akşamı ilk bölümü ile başlıyor. Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda yer alan isimlerden biri de son zamanlarda sevgilisi İsmail Berhan ile konuşulan oyuncu Öykü Çelik oldu. 33 yaşında olan Öykü Çelik son olarak Şeref Sözü dizisinde rol aldı. Peki Öykü Çelik sevgilisi kim?

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TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 9. Ocak cumartesi günü başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene ünlüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de oyuncu Öykü Çelik oldu. Covid partisi ile anılan ve mini etek giyen bir kızla benım kültürüm aynı mı diyen Öykü Çelik son zamanlarda magazin basınının yakından takip ettiği isimlerden. Sevgilisi İsmail Berham ile bir partiye katılan Öykü Çelik koronavirüs tedbirlerini hiçe saymış ve günlerde konuşulmuştu. 2014 yılında Ahmet Murat Çakan ile evlenen Öykü Çelik 2015 yılında boşandı.

Öykü Çelik kimdir: Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Babası futbol antrenörü olduğundan ve ailevi sebeplerden dolayı 11 yılda 9 okul değiştiren Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken geçirdiği talihsiz bir trafik kazası nedeniyle okulunu devamsızlıktan dolayı yarım bırakmak zorunda kalmış. İlk olarak Selena ve Akasya Durağı dizilerinde küçük roller ile oyunculuğa başlayan Öykü Çelik, 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Luk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı.



2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı ''Nuri'' dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim için Üzülme'' adlı dizide Bahar rolünü canlandırmaktadır.



Yer aldığı dizi ve filmler

*2013 İki Kafadar Chinese Connection



*2013 Romantik Komedi 2: Bekarlıga Veda - Hande



*2012-2014 Benim için Üzülme - Bahar



*2012 Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam - Çeşmidil



*2011 Nuri - Reyna 2010 Gönülçelen - Nazar



*2010 Mahpeyker Kösem Sultan - Mahfiruz



*2009 Kasaba - Zehra 2009 Kanımdaki - Barut



*2009 Cin Geçidi - Bahar



*2008 Akasya Durağı – Gözde

Survivor ne zaman başlıyor: Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümü ile izleyenlerle buluşacak. Yeni sezon öncesi yarışmanın yayınlanan tanıtım fragmanında kadrodaki isimlerin iddialı sözleri dikkat çekti.

2021 Survivor ünlüler kadrosu kimler var: 9 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer,İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek yer aldı.

2021 Survivor Gönüllüler kadrosunda kimler var: Gönüllülerde ise Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora kadroya dahil oldu.